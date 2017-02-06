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    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (611)

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    Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
    Канал 112 Украина на Youtube

    "Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает — это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность — мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

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    Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

    Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

    Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

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