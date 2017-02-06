Марчук: власти должны разъяснить жителям Донбасса процесс реинтеграции

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Власти должны разъяснить населению Донбасса, как будет проходить возвращение Киеву контроля над регионом, а также амнистия, считает представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

"Я уверен, что украинская власть — желательно консолидированно, но пускай даже и президент это инициирует — должна открыто дать официальное пояснение всему обществу и, прежде всего, населению временно оккупированных территорий, вынужденным переселенцам, как будет вести себя центральная украинская власть, вернувшись на ныне оккупированные территории", — заявил Марчук в интервью интернет-изданию "Лига.net", опубликованном в понедельник.

Он считает, что, прежде всего, власти должны разъяснить, какие гарантии будут предоставлены населению Донбасса и какие ему выставят условия, какую помощь центральная власть будет оказывать региону, кто и за что будет отвечать. По мнению Марчука, власти также должны разъяснить, как будут формироваться переходные администрации до проведения местных выборов, каков будет порядок пересечения государственной границы с Россией на этот период, что будет с пенсионной системой.

По мнению Марчука, власти также должны разъяснить населению Донбасса вопрос амнистии, в каком формате она будет проходить и на кого распространяться. Он считает, что к ответу нужно призвать лишь тех, у кого "кровь на руках". "Все остальное — диапазон компромиссов", — считает Марчук.

Правительство в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинских учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.