В ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе на южном направлении

ДОНБАСС, 6 фев — РИА Новости Украина. Обострение ситуации в Донбассе наблюдается на южном направлении, заявил в понедельник полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины Денис Пушилин.

"За предыдущие сутки мы зафиксировали порядка 36 нарушений. За прошедшие сутки до 03.00 было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, 47 из них – по территории республики. Идет активизация на южном направлении", — сказал Пушилин журналистам.

По его словам, ДНР надеется на то, что ОБСЕ и Специальный центр по контролю и координации режима прекращения огня не допустят появления новых горячих точек в Донбассе. "По поводу эскалации в районе Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта, мы можем говорить, что это прямые указания (президента Украины Петра — Ред.) Порошенко, так как с их стороны были использованы танки, тяжелая артиллерия. Это невозможно было задействовать без генерального штаба", — сказал полпред ДНР.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.