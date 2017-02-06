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    В ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе на южном направлении

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (623)

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    В самопровозглашенной ДНР надеются на то, что ОБСЕ и Специальный центр по контролю и координации режима прекращения огня не допустят появления новых горячих точек в Донбассе.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    Associated Press Sergei Grits

    ДОНБАСС, 6 фев — РИА Новости Украина. Обострение ситуации в Донбассе наблюдается на южном направлении, заявил в понедельник полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины Денис Пушилин.

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    Очевидец о гуманитарной ситуации в Авдеевке

    "За предыдущие сутки мы зафиксировали порядка 36 нарушений. За прошедшие сутки до 03.00 было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, 47 из них – по территории республики. Идет активизация на южном направлении", — сказал Пушилин журналистам.

    По его словам, ДНР надеется на то, что ОБСЕ и Специальный центр по контролю и координации режима прекращения огня не допустят появления новых горячих точек в Донбассе. "По поводу эскалации в районе Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта, мы можем говорить, что это прямые указания (президента Украины Петра — Ред.) Порошенко, так как с их стороны были использованы танки, тяжелая артиллерия. Это невозможно было задействовать без генерального штаба", — сказал полпред ДНР.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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