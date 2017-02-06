НФ потребовал от Порошенко представить план по возращению Донбасса

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко должен представить план по возвращению Донбасса и Крыма, а Рада его поддержать, заявил Максим Бурбак — глава парламентской фракции партии "Народный фронт".

"Должен состояться честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию освобождения и Крыма, и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента", — сказал Бурбак в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

Правительство в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинском учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.