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    Порошенко и Трамп подчеркнули необходимость прекратить огонь в Донбассе

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (12)

    (обновлено: )22840
    По информации пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президенты Украины и США выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.
    Петр Порошенко говорит по телефону. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.  Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп по телефону подчеркнули необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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    "Президенты Украины и США выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки", — написал Цеголко в Twitter.

    ​​Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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