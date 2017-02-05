Порошенко и Трамп подчеркнули необходимость прекратить огонь в Донбассе

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп по телефону подчеркнули необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017 г.

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"Президенты Украины и США выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки", — написал Цеголко в Twitter.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017 г.

​​Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.