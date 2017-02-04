Киев подтвердил, что Порошенко и Трамп в субботу проведут переговоры

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко подтвердили, что в субботу, 4 февраля, он проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", — сообщает пресс-служба.

Ранее в Белом доме сообщали, что 4 февраля Трамп пообщается по телефону с Порошенко.



