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    Киев подтвердил, что Порошенко и Трамп в субботу проведут переговоры

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (785)

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    В пресс-службе президента Украины сообщили, что в субботу вечером Петр Порошенко проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко подтвердили, что в субботу, 4 февраля, он проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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    "В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", — сообщает пресс-служба.

    Ранее в Белом доме сообщали, что 4 февраля Трамп пообщается по телефону с Порошенко.


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