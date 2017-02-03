наверх
03.02.201723:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко уволил главу РГА, поспорившего с ним в Одессе

    Тема:

    Кадровые назначения Порошенко (86)

    (обновлено: )17311
    Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Петра Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди которых оказался и Тарас Бойко, с которым глава государства вступил в словесную перепалку в ходе брифинга в Одессе.

    Порошенко резко отчитал чиновника в Одесской ОГА. Видео
    Канал "УНИАН" на Youtube
    Порошенко резко отчитал чиновника в Одесской ОГА

    Соответствующий указ №20/2017-рп опубликован на сайте Администрации президента. "Освободить Бойко Тараса Орестовича от должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", — сказано в документе.

    Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов. После чего Порошенко вступил с ним в словесную перепалку.

    "Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", — заявил Порошенко чиновнику.

    Прошенко прибыл в Одессу, чтобы представить нового главу Одесской ОГА Максима Степанова

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в авдеевской промзоне
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ