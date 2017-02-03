Порошенко уволил главу РГА, поспорившего с ним в Одессе

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди которых оказался и Тарас Бойко, с которым глава государства вступил в словесную перепалку в ходе брифинга в Одессе.

Соответствующий указ №20/2017-рп опубликован на сайте Администрации президента. "Освободить Бойко Тараса Орестовича от должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", — сказано в документе.

Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов. После чего Порошенко вступил с ним в словесную перепалку.

"Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", — заявил Порошенко чиновнику.

Прошенко прибыл в Одессу, чтобы представить нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.