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    Порошенко назначил экс-замминистра обороны Долгова послом в Грузии

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    Сообщается, что кабинет министров Украины в среду уволил Игоря Долгова с должности замминистра обороны по собственному желанию. Должность Долгов занимал с мая 2015 года.
    Игорь Долгов. Архивное фото
    Миссия Украины при НАТО

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Грузии экс-заместителя министра обороны страны Игоря Долгова, соответствующий указа опубликован в пятницу на сайте украинского главы.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кабмин Украины в среду уволил Долгова с должности замминистра обороны по собственному желанию.

    "Назначить Игоря Долгова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии", — говорится указе.

    Долгов занимал должность замминистра обороны с мая 2015 года. Ранее он был главой миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.

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