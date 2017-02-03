Порошенко назначил экс-замминистра обороны Долгова послом в Грузии

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Грузии экс-заместителя министра обороны страны Игоря Долгова, соответствующий указа опубликован в пятницу на сайте украинского главы.

Кабмин Украины в среду уволил Долгова с должности замминистра обороны по собственному желанию.

"Назначить Игоря Долгова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии", — говорится указе.

Долгов занимал должность замминистра обороны с мая 2015 года. Ранее он был главой миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.