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Порошенко назначил нового губернатора Одесской области

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В ходе представления глава государства отметил, что Максим Степанов, победивший на конкурсе, настроен работать в Украине, а не ездить по заграницам и он человек, который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять.
Губернатор Одесской области Максим Степанов
pushkinska.net

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.

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Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина". Он также ранее занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

"Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение. Это человек, который имеет два высших образования, человек, который имеет опыт работы в качестве первого заместителя областной государственной администрации, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять", — сказал Порошенко в ходе представления нового губернатора в четверг в Одессе.

usionline.com
Представление нового губернатора Одесской области

В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.

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