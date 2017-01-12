Порошенко назначил нового губернатора Одесской области

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.

Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина". Он также ранее занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

"Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение. Это человек, который имеет два высших образования, человек, который имеет опыт работы в качестве первого заместителя областной государственной администрации, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять", — сказал Порошенко в ходе представления нового губернатора в четверг в Одессе.

usionline.com Представление нового губернатора Одесской области

В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.