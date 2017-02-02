Deutsche Welle. Кто станет противником Порошенко на выборах президента

Тимур Громов, РИА Новости Украина

За два года до выборов главы украинского государства вырисовывается список претендентов, готовых побороться с Петром Порошенко за президентство, пишет журналист и политический обозреватель Сергей Руденко в статье для Deutsche Welle.

"Неожиданный интерес, который российские СМИ в январе проявили к зятю бывшего украинского президента Кучмы, предпринимателю Виктору Пинчуку, вызвал неоднозначную реакцию в Украине. Среди одной из самых распространенных версий: Москва решила поддержать Пинчука на следующих выборах главы украинского государства. И хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже опроверг предположение о том, что Пинчук – прокремлевский кандидат, вся эта история – повод проанализировать шансы тех политиков, которые действительно могут составить конкуренцию Порошенко на выборах 2019 года", – продолжает автор публикации.

Кремлевский джокер

"Появление Пинчука в списке возможных претендентов на высший государственный пост выглядит странным. Он был и остается влиятельным украинским олигархом, но никогда не заявлял о своих президентских амбициях. В перечень потенциальных конкурентов Петра Порошенко зять Кучмы попал после того, как написал статью для The Wall Street Journal. Призывы Пинчука к "болезненным компромиссам" на пути к миру в Донбассе вызвали резко негативную реакцию в Киеве. Как результат – из опального олигарха аналитики тут же слепили кандидата в президенты", – пишет политический обозреватель.

"Москва, вне всякого сомнения, будет делать свою ставку на президентских выборах в Украине. Для Владимира Путина очень важно получить лояльного Кремлю главу украинского государства. Кого поддержит Москва? Возможно, сразу нескольких кандидатов. Например, народного депутата Надежду Савченко, лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и мультимиллионера Сергея Тигипко. Первые двое уже заявляли о своих президентских амбициях. Тигипко пока вне активной политики, но, учитывая его прошлое (дважды баллотировался на пост главы государства), в политику он может вернуться в любой момент", – говорится в статье.

Вечно вторая

"Пока главный реальный конкурент Петра Порошенко – это Юлия Тимошенко. Она уже дважды боролась за кресло главы государства. В 2010 году во втором туре лидер "Батькивщины" проиграла Виктору Януковичу. На выборах 2014 – Петру Порошенко. Сегодня все без исключения социологические опросы свидетельствуют о том, что Тимошенко – один из лидеров рейтингов популярности украинских политиков", – отмечает автор публикации.

"Для Петра Алексеевича борьба с Юлией Владимировной во втором туре выборов нежелательна. Она – давний оппонент Порошенко. В 2005 году, после победы "оранжевой революции", именно противостояние премьер-министра Тимошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Порошенко поставило крест на их возможной коалиции. Тогда оба лишились не только должностей, но и иллюзий по поводу совместной работы. Петр Алексеевич наверняка до сих пор не может простить Юлии Владимировне фразу о том, что тот, дескать, "в соплях и слезах" вбегал в кабинет президента Ющенко пожаловаться на нее", — пишет политический обозреватель.

"Для Юлии Тимошенко победить Петра Порошенко – дело чести. Вопрос лишь в том, хватит ли у нее сил и возможностей переиграть нынешнего главу государства. Да, сейчас она в жесткой оппозиции к власти, и у нее, казалось бы, неплохие стартовые возможности для избирательной кампании. Но у Тимошенко есть один большой минус – хорошие в прошлом отношения с Владимиром Путиным. В свое время именно с ним, будучи главой правительства, Юлия Владимировна подписала невыгодные для Украины газовые соглашения", – говорится в статье.

Экс-чиновники, ставленники олигархов и статисты

"Среди тех, кто сегодня демонстрирует президентские амбиции, стоит выделить бывших чиновников высокого уровня: экс-премьера Арсения Яценюка, бывшего глава СБУ Валентина Наливайченко, бывшего министра обороны Анатолий Гриценко. К их числу в 2019 году могут примкнуть и нынешний глава правительства Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и даже министр внутренних дел Арсен Аваков. Все они люди достойные и известные. Но смогут ли они составить реальную конкуренцию Петру Порошенко – сказать трудно", – продолжает автор публикации.

"Среди потенциальных участников избирательной кампании есть уже и те, кого можно назвать ее статистами: Олег Ляшко, один из лидеров партии "За жизнь!" Вадим Рабинович и народный депутат Надежда Савченко. Эта тройка всячески демонстрирует свою оппозиционность нынешней власти. Ляшко и Рабинович уже баллотировались на прошлых выборах. Савченко не прочь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих. Но финал для них, похоже, будет один", – полагает политический обозреватель.

"С приближением президентских выборов, конечно, появятся новые претенденты на пост главы государства. Очевидно, что Порошенко интересует только тот кандидат, который выйдет с ним во второй тур. Пока неизвестно, на кого в предстоящей кампании будут "ставить" украинские олигархи. Но их решение повлияет на исход президентских выборов. От того, сможет ли Порошенко договориться с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем и Игорем Коломойским, во многом зависит и его второй президентский срок", — говорится в статье.