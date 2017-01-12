Порошенко резко отчитал чиновника в Одесской ОГА

Глава державы говорил об увеличении бюджета органов местной власти и внезапно прервался, обратившись к одному из чиновников: "Опустите руку. Вам плохо?".

Из зала ему что-то пытались ответить.

"Вы когда потом будете президентом – я вас приглашу и вы выступите вместо меня", — сказал президент.

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"Извините, я вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента – прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту любую информацию, я вам предоставлю эту возможность, садитесь", – дополнил Порошенко. После встречи он попросил подойти чиновника, который поднимал руку.

Видео размещено на канале УНИАН на Youtube.