Новый губернатор Одесской области Максим Степанов. Справка

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.

Ниже приводится биографическая справка.

pushkinska.net Губернатор Одесской области Максим Степанов

Губернатор Одесской области Максим Владимирович Степанов родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области (Россия).

В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Максима Горького, в 2004 году – Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика". Магистр международной экономики, кандидат экономических наук.

В 1990-1992 годах работал санитаром в больнице.

С 1998 по 1999 год был исполнительным директором АОЗТ "Энергосервис АТ".

В 1999-2001 годах Степанов занимал пост заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В 2001-2003 годах был заместителем генерального директора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече".

С 2003 года по 2004 год – первый заместитель председателя государственной налоговой администрации в Киеве, заместитель государственной налоговой администрации.

В 2004 — 2008 годах – председатель совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

В 2008 — 2010 годах – первый заместитель председателя Одесской областной администрации.

С 2010 по 2011 год – директор ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

С декабря 2011 года занимал пост директора полиграфического комбината "Украина".

Двадцатого декабря 2016 года стало известно, что Степанов выиграл конкурс на пост главы Одесской областной государственной администрации, объявленный ранее президентом Украины после отставки Михаила Саакашвили.

Двенадцатого января 2017 года Порошенко назначил Степанова на пост губернатора Одесской области.

Степанов награжден орденом "За заслуги" III степени.

Лауреат украинской общенациональной программы "Человек года-2015" в номинации "менеджер года".