Порошенко: для Украины и Турции важно обеспечить мир в регионе Черного моря

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей для Украины и Турции, сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы. Об этом президент сказал в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипломатических отношений.

"Хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общим жизненно важной задачей Украины и Турции", — приводятся слова Порошенко.

Согласно сообщению, украинский лидер подчеркнул, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.

Указывается, что Порошенко выразил надежду, что дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере Украины и Турции будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли.

"Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решения проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины", — приводятся также слова Эрдогана.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.