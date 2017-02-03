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    Политика

    Порошенко: для Украины и Турции важно обеспечить мир в регионе Черного моря

    (обновлено: )4201
    Президент Украины подчеркнул, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей для Украины и Турции, сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы. Об этом президент сказал в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипломатических отношений.

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    "Хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общим жизненно важной задачей Украины и Турции", — приводятся слова Порошенко.

    Согласно сообщению, украинский лидер подчеркнул, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.

    Указывается, что Порошенко выразил надежду, что дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере Украины и Турции будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли.

    "Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решения проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины", — приводятся также слова Эрдогана.

    Напомним, ранее  президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.

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