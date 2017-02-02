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    Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (367)

    (обновлено: )4701
    По словам президента Петра Порошенко, он проведет референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, он обещает приложить все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.

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    "Четыре годы назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", — заявил Порошенко.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. 

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