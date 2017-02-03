Порошенко подписал закон о введении единого электронного билета в транспорте

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит внедрить единый электронный билет в транспорте, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Украины.

По информации на официальном сайте Кабмина, документ возвращен с подписью от президента в пятницу.

Согласно пояснительной записке к документу, закон предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на так называемый электронный билет. Документ также позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными средствами.

Ранее в министерстве инфраструктуры страны заявляли, что с принятием данного закона появится возможность привлечь 100 миллионов евро инвестиций, уменьшить расходы предприятий на организацию сбора оплаты за проезд на 25% и повысить доходы предприятий на 25%.

Закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования в официальной прессе.

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Верховная Рада Украины 17 января приняла закон, позволяющий внедрить автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Такое решение на заседании Рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.