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    Политика

    Порошенко подписал закон о введении единого электронного билета в транспорте

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    Согласно закону, новый электронный билет позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит внедрить единый электронный билет в транспорте, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Украины.

    Подорожание проезда в поездах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Подорожание проезда в поездах по Украине

    По информации на официальном сайте Кабмина, документ возвращен с подписью от президента в пятницу.

    Согласно пояснительной записке к документу, закон предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на так называемый электронный билет. Документ также позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными средствами.

    Ранее в министерстве инфраструктуры страны заявляли, что с принятием данного закона появится возможность привлечь 100 миллионов евро инвестиций, уменьшить расходы предприятий на организацию сбора оплаты за проезд на 25% и повысить доходы предприятий на 25%.

    Закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования в официальной прессе.

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    Верховная Рада Украины 17 января приняла закон, позволяющий внедрить автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Такое решение на заседании Рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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