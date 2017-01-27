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    Экономика

    Розенко обещает наказывать за необоснованное поднятие тарифов в транспорте

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (422)

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    Вице-премьер-министр Павел Розенко назвал ситуацию, при которой "какие-то дельцы хотят нажиться на простых людях", мошенничеством и преступными намерениями.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти применять жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки, сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

    Виктор Медведь. Архивное фото
    Голос Столицы
    Оправдано ли повышение тарифов на пассажирские перевозки. Мнение эксперта

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    "Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн решил повысить свои доходы и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси", — сказал Розенко.

    Вице-премьер-министр подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы не является основанием для повышения цен. "Поэтому в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов, работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов, а также применять жесткие меры реагирования на такие факты — вплоть до лишения лицензий", — сказал Розенко. 

    Сообщается, что вице-премьер-министр назвал ситуацию, при которой "какие-то дельцы хотят нажиться на простых людях" мошенничеством и преступными намерениями. 

    Ранее Министерство инфраструктуры предлагало поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

    Напомним, также Розенко заявлял, что Украина не брала на себя обязательств по повышению пенсионного возраста.

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