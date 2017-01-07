Украинцы в апатии, но их расшевелят тарифы и война – эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пассионарность украинского гражданского общества, проявившаяся во время "евромайдана", за прошедшие годы была успешно "перенаправлена" и подавлена властью, в результате "активисты" пребывают теперь в апатии и в социальной депрессии. Однако есть варианты возможного возрождения социальной энергетики: тарифы, АТО и… распад России. Об этом сказал эксперт "Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Сергей Дацюк на пресс-конференции в Киеве.

"Если сразу после революции (после "евромайдана" — Ред.) субъектность общества была чрезвычайно высокой, был очень большой потенциал, то фактически эта пассионарность гражданского общества за эти годы была канализирована", — заявил Дацюк.

Необходимо отметить, что ряд политологов считают "гражданским обществом" лишь ту часть украинского общества, которая активно поддержала "евромайдан" и сейчас поддерживает АТО.

Но что же произошло после одержанной активистами победы? Пришедшая именно в результате этой победы власть, вместо благодарности, нанесла по "гражданскому обществу" три удара, рассказал эксперт.

"Первая канализация произошла, когда пренебрегли добробатами и волонтерами, и не просто пренебрегли, их маргинализировали и изолировали. Это был первый удар. Второй большой удар был нанесен, когда общество выдавили из таких процессов, как борьба с коррупцией и люстрация. Когда фактически перебрали эти процессы на себя существующие институции… А третий удар – когда начались манипуляции уже общественным сознанием, когда уничтожались те островки, которые традиционно формируют общественное мнение", — констатировал Дацюк.

Он отметил, что общественное мнение "формируется через какие-то популистичные вещи, то есть через простые схемы, которые становятся затем общеупотребимыми".

По словам эксперта, с учетом этого, власть в минувшем году провела две кампании – "антипопулистичную" и "антипротестную" – под общим названием "Шатун".

"Были две такие кампании с большими затратами проведены в СМИ, и фактически они добили активность общественного мнения. Фактически сегодня общество пребывает в апатии, в социальной депрессии", — отметил Дацюк.

Он предположил, что, возможно, общественная активность может быть в новом 2017 году возрождена "через какие-то структурные сдвиги, как то – протест по поводу тарифов, протест по поводу экономической ситуации".

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Эксперт отметил также углубление раскола в обществе, связанного с восприятием АТО.

"Если в начале войны в 2014 году мы имели более-менее гомогенную ситуацию восприятия войны, потом началась быстрая дифференциация надежд минского процесса, на сегодняшний день мы имеем раскол. Есть люди, которые были в АТО и воспринимают ситуацию непосредственно, имеется в виду – воевали. Есть люди, которые живут там или имеют там родственников… Идя к Украинскому дому, я прочитал: "Нас 7 миллионов. Единство Донбасса". Не единство Украины, не тот лозунг, с которым мы входили в эту войну – "Украина едина", а "единство Донбасса". То есть, фактически сегодня можно говорить не о дифференциации общества, а о расколе общества", — рассказал Дацюк.

Он добавил: "Выделилась часть общества, которая имеет дело с войной, и (есть – Ред.) большая часть общества, которая с войной дела не имеет – и вот это наиболее опасный раскол в обществе".

По словам Дацюка, большая часть общества имеет дело с войной только в виде информационных сообщений – "сегодня убито столько-то, ранено столько-то".

"И все, на этом их представление о войне заканчивается, и это очень опасная ситуация. Возможно, это еще одно направление, помимо тарифов, еще одно направление консолидации и активизации общества. Первое направление экономическое, второе – это ситуация с войной. Если удастся консолидировать общество в контексте войны или даже мира – или так, или так – и тогда мы будем иметь целостность, вырастет активность общества. Если нет, то будем иметь продленную на 2017 год апатию", — заявил эксперт.

Дацюк также отметил еще одну перспективу выхода украинского гражданского общества из апатии. По его мнению, "очень важное значение для 2017 года имеет, начнется ли какой-то фрагментационный процесс в России".

Если такой процесс – распад России – вдруг начнется, то это "усилит украинское гражданское общество", заявил Дацюк.

Напомним, что значительная часть украинских "общественных активистов", экспертов и политиков из "партии войны" уже три года обещают своим приверженцам скорую гибель российской экономики в результате санкций и говорят о возможном и даже скором, по их мнению, распаде России. Однако их посулы не сбылись и, как все понимают, не сбудутся в обозримой исторической перспективе. А вот Украину "пассионарии" уже фактически развалили.