Украина не брала обязательств по повышению пенсионного возраста - Розенко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина не брала на себя обязательств по повышению пенсионного возраста, заявил вице-премьер Павел Розенко.

"У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в меморандуме с МВФ (Международный валютный фонд — ред.), ни в наших обязательствах перед другими институтами. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", — приводит слова Розенко его пресс-служба.

На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

По мнению Розенко, этот шаг предыдущей власти Украины не оправдал себя, так как в результате так и не удалось стабилизировать ситуацию в пенсионном фонде, который на сегодняшний день является дефицитным.

"Как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 миллиардов гривен, то сегодня это более 140 миллиардов гривен дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", — отметил вице-премьер.

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Ранее ряд СМИ, а также некоторые депутаты Верховной Рады утверждали, что МВФ ставит одним из условий для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста.

Всемирный банк (ВБ) ранее также заявлял, что считает пенсионную систему Украины неэффективной и затратной, а размер пенсий — неадекватным для людей пенсионного возраста. В организации выражали готовность принять участие в реформировании пенсионной системы Украины.