Оправдано ли повышение тарифов на пассажирские перевозки. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На 20% подорожают железнодорожные билеты, а также тарифы на перевозку багажа и грузового багажа во внутреннем сообщении. Министерство инфраструктуры предлагает поэтапное повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Цены предлагается повысить с 1 апреля на 10% и с 1 октября — тоже на 10%.

Таким образом, путешествия по железной дороге подорожают на 20% во всех категориях поездов и вагонов, кроме вагонов первого класса поездов "Интерсити+".

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Каких изменений следует ожидать в железнодорожной отрасли, и чем они продиктованы, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил директор консалтинговой компании "ВИЛЬЯМ-Инвест-Эксперт" Виктор Медведь.

В конце прошлого года в Мининфраструктуры отрицали подорожание билетов в 2017 году. Теперь имеем другую информацию. Почему так быстро возникла необходимость в повышении тарифов?

— Для меня это новостью не стало. И я думаю, что будет повышение не на 20%, а на 35% по итогам года. Речь идет о том, что повышение в два этапа — это только в первом полугодии, скорее всего.

Насколько оно оправдано?

— Это вопрос достаточно спорный. Все зависит от стратегии развития предприятия, куда они собираются направлять эти деньги и т. д. Но вопрос в том, что можно было бы не повышать цены. Да, можно было не повышать цены. Это 100%. А что касается того, что они декларируют о том, что собранные деньги пойдут на улучшение качества железнодорожных перевозок, я в это не верю. Но вот этим именно продиктовано увеличение тарифов.

На данный момент насколько прибыльной или убыточной является "Укрзализныця"?

— Это вопрос относительный. То есть, если бы мы говорили о нормальном ведении деятельности, не коррупционном, то, безусловно, предприятие, монополист инфраструктурный, не может быть убыточным по определению. Если мы говорим о том, что это дойная корова, которую доят, помимо непосредственных сотрудников железной дороги в руководстве, наблюдательный совет, профильные парламентские комитеты, представители Кабмина и т. д., то она не может быть прибыльной в любом случае. Потому что каждый из этих людей хочет получать небольшую долю от этого предприятия. Поэтому в результате оно показывает не очень эффективные показатели, мягко говоря. Потому что если активы компании практически 300 миллиардов гривен составляют, то доходность в 300 миллионов — это 0,1 % рентабельности. Такого в мире не существует вообще, такой рентабельности. Поэтому, безусловно, это искусственное доведение предприятия до таких нехороших показателей. И, в принципе, никакое повышение тарифов на пассажирские перевозки не поменяет эту ситуацию. Потому что, пока не прекратится разворовывание средств, и не улучшится качество управления железной дорогой, то качество услуг не улучшится.

Бальчун говорит, что "Укрзализныця" в этом году увеличит инвестиции в 4,5 раза. Это возможно?

— Значит, долги не в десятках миллион, в миллиардах исчисляются. Касательно увеличения я не верю, я верю в результаты. Результаты показывают, что никаких существенных позитивных изменений на протяжении года управления железной дорогой уже новым руководством не было. Когда вопрос стоит на кону увольнения руководителя железной дороги с должности, то, безусловно, он будет обещать все, что угодно.

Вы можете прокомментировать будущее "Укрзализныци" под крылом Кабмина?

— Возможно, уменьшится количество нахлебников ровно на одну организацию. Потому что каждый уровень, каждое звено государственного управления, связано с тем, что есть определенные группы людей, с которыми нужно согласовывать решения, вопросы финансирования и т. д. Кабмин в любом случае принимал окончательное решение по поводу финансирования, утверждения финансовых программ железной дороги и т. д. Но эти документы готовили в Мининфраструктуры по направлению непосредственно железной дороги. Сейчас, в принципе, на одного посредника станет меньше. Поэтому ничего плохого в этом я не вижу для железной дороги, но с точки зрения государственного управления, то это несвойственная функция Кабмину, который не должен заниматься непосредственно управлением объектами государственной недвижимости, а заниматься регуляторной политикой. То есть нормативная документация, нормативным регулированием. Это несвойственная функция, это есть абсолютно неправильным. И я думаю, то, что железная дорога переходит в управление Кабмина, это временное решение для того, чтобы не было этого внутреннего спора, потому что вначале было озвучено, что переходит к Минэкономики, потом возникли конфликты, поэтому, я думаю, что временно будет у Кабмина, дальше передадут, скорее всего, Минэкономики.

Ранее эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что правительство должно дотировать железные дороги, тогда качество перевозок улучшится.