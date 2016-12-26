Мининфрастуктуры о финплане "Укразализныци": сохранился советский подход

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины согласовало финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Экономическая правда".

Параметры финплана не уточняются, но в ведомстве говорят, что не увидели системной позиции по распределению 12 млрд гривен инвестиций, направленных на развитие "Укрзализныци" в 2017 году.

"Финансовый план является откровенно слабым. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другой подход", — заявил министр, добавив, что он подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года.

Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов также остался недоволен, в частности, отметив, что процедура планирования "Укрзализныци" осталась такой же, как была 5, 10 и 15 лет назад.

"Сохранился советский подход к планированию: подразделения "Укрзализныци" подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единственный финплан компании. Это — не тот подход, которого мы ожидали от новой команды, которая, в первую очередь, должна ввести европейское видение развития компании, а не собирать финплан, как пазлы из разных картинок ", — возмутился чиновник.

Кравцов также отметил, что вызывают много вопросов планы руководства УЗ по закупке новых вагонов и локомотивов.

"Обновление подвижного состава — приоритетная задача. Но отсутствие системного видения и планы по закупке тепловозов вместо электровозов вызывают больше вопросов, чем дают ответов", — добавил он.

Ранее глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун сообщил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" планирует повысить цены на пассажирские перевозки в 2017 году.