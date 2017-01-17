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    Общество

    Вовк: электронные билеты в транспорте будут вводиться за счет местных бюджетов

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что полномочия разрабатывать систему электронных билетов в общественном транспорте получат местные администрации.
    Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк
    cfts.org.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА новости Украина. Депутаты парламента проголосовали за закон, который позволит вводить электронные билеты в городском транспорте.

    Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы о финансировании этого проекта.

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    "Этот вопрос касается, в первую очередь, местных администраций, поскольку в данном случае местные администрации получают полномочия разработать ту систему, которая будет работать именно в их городе и довести ее соответствующим образом до перевозчиков. Сейчас уже идет тестовое использование системы электронного билета в Днепре, который был одним из главных инициаторов этого закона, и в Тернополе. В любом случае это не мегасредства и местные бюджеты должны профинансировать программы закупки соответствующего программного оборудования и необходимых технических средств для ведения этой системы. Этот вопрос местных бюджетов, это не вопрос центрального бюджета", — утверждает эксперт.

    Напомним, согласно принятому Радой закону, местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности.

    Ожидается, что это позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика.

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