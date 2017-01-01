В новогоднюю ночь работа транспорта в Киеве продлена на 3 часа

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января работа общественного транспорта продлена на 3 часа, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, столичный метрополитен в ночь на 1 января 2017 года будет работать до 3.00 и, соответственно, продлена работа наземного пассажирского транспорта на 3 часа.

Как отмечается, будет организована перевозка по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метрополитена.

Работа фуникулера будет организована в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря с 20.00 до 2.00 1 января, 1 января с 14.00 до 20.00, а также 7 января с 11.00 до 14.00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено в связи с праздничными мероприятиями в центре города.

В частности, работа троллейбусного маршрута № 6 будет организована по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовского – ул. Полярная – ул. Вышгородская –ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Мельникова – станция метро «Лукьяновская», в обратном направлении по этой же схеме;

троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать следующим образом: ул. Щусева – ул. Рижская – ул. Дорогожицкая – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Чорновила — просп. Воздухофлотский, в обратном направлении по этой же схеме;

троллейбусный маршрут № 18 будет курсировать по такой схеме: ул. Сошенко – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Мельникова –ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Чорновила — просп. Воздухофлотский, в обратном направлении по этой же схеме.

Также на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь на 7 января в случае необходимости будет усилена, отметили в КГГА.

Также в ночь на 1 января до 5.00 продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Напомним, в Украине и во всем мире наступил Новый год. Закончился 2016 и наступил 2017 год.