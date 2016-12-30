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В пятницу в Киеве начинает работу ночной наземный транспорт

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В пятницу на свой первый рейс выходят ночные маршруты, которых всего четыре. Это первые ночные полноценные маршруты, которые будут курсировать в столице на постоянной основе.
Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 декабря, с 23:00 в Киеве начнет курсировать ночной наземный транспорт, сообщила пресс-секретарь КП "Киевпасстранс" Анна Бондарь, информирует "112 Украина"

Общественный транспорт Киева
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Сегодня в 23:00 на свой первый рейс выходят ночные маршруты. Их 4. Это первые ночные маршруты, полноценные, которые будут курсировать в столице на постоянной основе. Благодаря инициативе киевлян, которые подали петицию, набравшую 10 тысяч голосов, их внедрили", — рассказала она.

Интервал движения транспорта составит 1 час. Проезд в ночном транспорте на первых порах будет стоить 3 гривны, но со временем подорожает. 

"Некоторое время мы будем изучать спрос наших пассажиров, на каких остановках наибольший пассажиропоток. После того, как мы точно будем все понимать, мы пересмотрим стоимость проезда", — добавила Анна Бондарь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве к новогодним праздникам запустят первый ночной маршрут общественного транспорта — №137, который соединит железнодорожный вокзал "Центральный" и станцию метро "Харьковская".

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