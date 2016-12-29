Город стоит и радуется. Движение транспорта в праздники

РИА Новости Украина

Ограничения будут действовать 31 декабря — 1 января и на Рождество.

Согласно одобренному мэром Киева Виталием Кличко решению будет перекрыто движение на улице и проезде Владимирском.

Движение вдоль Владимирского проезда будет закрыто на участке от Михайловской площади до ул. Софиевской, а также на ул. Владимирской от Владимирского проезда и до переулка Рыльского.

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Запрет будет действовать 19 декабря 2016 года — с 16:00 до 20:00; 31 декабря 2016 года — с 20:00 до 02:00; 1 января 2017 года — с 14:00 до 20:00. 7 января, на Рождество, движение перекроют с 11:00 до 14:00.

Также с 23 декабря до 9 января будет закрыта для движения Контрактовая площадь. Движение транспорта будет перекрыто от Гостинного двора до улицы Петра Сагайдачного из-за проведения новогодне-рождественской ярмарки.

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В свою очередь киевский фуникулер в новогоднюю ночь будет работать без перерывов.

А киевский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января продлит свою работу до 03:00.

Кроме того, на новогодние праздники Михайловскую и Софийскую площади закроют для въезда транспорта.