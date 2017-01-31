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    Украинцы настолько обнищали, что ездят в коммунальном транспорте - эксперт

    (обновлено: )41060
    Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире "ГС" пояснил, в чем причина 7% роста пассажиропотока в коммунальном транспорте столицы.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Пассажиропоток в коммунальном транспорте Киева увеличился на 7% после того, как частные перевозчики повысили стоимость проезда в маршрутках. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

    Заснеженный транспорт в Киеве
    @kp_kpt
    Общественный транспорт в Киеве с заснеженными салонами

    Он отметил, что муниципальный транспорт перевозит 1,7 млн пассажиров ежедневно.

    Можно ли положительно расценивать этот факт, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

    "Да, это довольно существенно, поэтому Сергей Майзель может радоваться чему угодно, 7% — это прекрасно. Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что народ уже довели до такого обнищания, что он не может позволить себе проехать в маршрутке, поэтому и стараются уже пересесть на простой транспорт, где может сэкономить. В этом виновато состояние экономики, это не какая-то радость от того, что люди стали пользоваться муниципальным транспортом", — заявил эксперт.

    Напомним, 23 января в пригородных маршрутках столицы и по области повысилась стоимость проезда.

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