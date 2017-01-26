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    Подорожание проезда в поездах по Украине

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    Министерство инфраструктуры готовит повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа. Как изменится цена на ж/д билеты, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Подорожание проезда в поездах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Министерство инфраструктуры предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+") внутреннего сообщения.  

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    Индексация, которая повлечет за собой подорожание проезда и перевозок багажа в поездах, запланирована в два этапа: с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10%. 

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    В Мининфраструктуры отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.

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