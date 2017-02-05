Порошенко попытается убедить Трампа не снимать санкции с РФ - Молчанов

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Ночью, 5 января, президент Петр Порошенко поговорит с Дональдом Трампом. Правда, на часах главы Белого дома тогда будет почти пять часов вечера. Сколько и о чем будут говорить главы государств — пока неизвестно.

В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Кирилл Молчанов спрогнозировал возможную тему разговора.

"Я думаю, президент Порошенко будет всеми силами стараться убедить Трампа, что ситуация на востоке Украины, она на самом деле настолько критичная, что ни в коем случае нельзя снимать антироссийские санкции и надо всецело поддерживать Украину как финансово, так и, собственно, в вопросе летального вооружения — то, о чем эти годы говорил с Обамой. В принципе его позиция она будет точно такая же, какой она была выработана еще с весны 2014 года, она никак не поменяется. А вот позиция как раз таки Трампа может существенно отличаться от той линии, которую занимал Обама и Байден", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе президента Петра Порошенко подтвердили, что в субботу, 4 февраля, он проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.