Украина и НАТО. Альянс говорит – нет, а Порошенко планирует референдум

Владимир Матвеев

В Украине будет проведен референдум о вступлении в НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost.

В качестве аргумента, он привел данные соцопроса. По словам Порошенко, четыре года назад лишь 16 процентов украинцев выступали за вступление в НАТО, сейчас этот показатель составляет 54 процента.

По мнению ряда экспертов, подобное заявление может свидетельствовать о приближающихся президентских выборах или смене власти в стране в стране.

Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

Однако, согласно уставу НАТО, страна, у которой есть территориальные споры с сопредельными государствами, не может быть принята в Альянс. Для вступления в Альянс нужно также продолжить реформирование оборонного сектора по стандартам НАТО.

Между тем, сотрудничество Украины и НАТО на уровне двусторонних отношений со странами-членами НАТО лишь возрастает.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО пообещал Киеву сотрудничество в оборонительных направлениях, в частности, был подписан комплексный пакет помощи от НАТО. Этот документ предусматривает структурную реформу Вооруженных сил Украины и системы командования, оптимизацию логистики и совместные тренировки, закупку оборудования и обучение его эксплуатации, переориентирование оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО. В тексте расписано 40 пунктов сотрудничества и помощи.

Читайте также: Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

В то же время, по сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, представители НАТО отменили переговоры с Киевом по вопросу противоракетной обороны в Европе, чтобы не провоцировать Россию.

Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой, передает Радио Свобода.

"Референдум может состояться в ближайшее время, может, даже в следующем году. За это время уровень поддержки НАТО среди украинцев, вероятно, существенно вырастет. Если, конечно, не произойдут радикальные перемены, связанные с позицией президента США Дональда Трампа и изменением сути альянса", — сказал в комментарии "Обозревателю" парламентарий от Блока Петра Порошенко, советник министра по информационной политике Александр Бригинец.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западные источники, НАТО рассматривал возможность встречи с Украиной, чтобы "обсудить вероятность падения обломков или сбившихся с курса перехватчиков на ее территории в случае применения противоракетной системы".

Издание также подчеркивает, что НАТО начал наращивать военный потенциал на границе с Россией (первая партия немецких военнослужащих отправилась туда во вторник), несмотря на стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Кремль неоднократно выражал беспокойство из-за расширения НАТО на восток Европы. "Российская сторона ранее предупредила, что те объекты НАТО, которые будут ставить под угрозу безопасность страны, станут целями для ракетных ударов", — передает Радио Свобода.