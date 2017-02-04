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    Политика

    Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко и генсеком НАТО

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (780)

    (обновлено: )18420
    Дональд Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде. Планируется, что разговор с президентом Украины состоится в 16.45 по восточному времени США (23.45 субботы по Киеву).
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные поговорит по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Белого дома.

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    Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

    Планируется, что разговор с Джентилони состоится в 16.15 по восточному времени США (23.15 субботы по Киеву), а через полчаса состоится беседа с Порошенко.

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    Вечером этого же дня Трамп примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.

    В воскресенье в 16.15 по восточному времени США (23.15 воскресенья по Киеву) президент США поговорит с генсеком НАТО, а через полчаса с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.

    Завершит выходные глава государства у телевизора за просмотром матча за суперкубок по американскому футболу. Такие матчи считаются в США одним из главных спортивных событий года.

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    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

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