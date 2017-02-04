Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко и генсеком НАТО

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные поговорит по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Планируется, что разговор с Джентилони состоится в 16.15 по восточному времени США (23.15 субботы по Киеву), а через полчаса состоится беседа с Порошенко.

Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

Вечером этого же дня Трамп примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.

В воскресенье в 16.15 по восточному времени США (23.15 воскресенья по Киеву) президент США поговорит с генсеком НАТО, а через полчаса с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.

Завершит выходные глава государства у телевизора за просмотром матча за суперкубок по американскому футболу. Такие матчи считаются в США одним из главных спортивных событий года.

Читайте также — The Guardian: конфликт на Донбассе — испытание для Трампа

В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.