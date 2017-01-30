Разговор Трампа с Путиным. Порошенко стоит забеспокоиться - Погребинский

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине.

Лидеры держав убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также в субботу Дональд Трамп провел в телефонном режиме пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также президентом Франции Франсуа Олландом.

"В этот набор разговоров я бы еще включил реплику в соцсети, где Трамп назвал поджигателями Третьей мировой войны известных украинофилов, двух депутатов, которые сюда приезжали и которых награждал лично Порошенко. Речь о сенаторах Грэме и Маккейне", — говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. "Это важно, поскольку отражает послевкусие Трампа от всех этих разговоров. Прежде всего, я думаю, что именно эти разговоры по украинской теме и привели Трампа к такому жесткому ответу в адрес Маккейна. То, что украинская тема обсуждалась в разговоре с Путиным и Меркель говорит о том, что Украина все-таки входит в повестку дня для нового президента США".

Вместе с тем, по словам эксперта, сейчас не понятно, насколько оперативно будут формулироваться предложения по разрешению украинского кризиса.

"Очевидно одно — линия, которую продвигают Маккейн и компания вряд ли будет поддержана. Это означает, что равно как Трамп и обещал во время предвыборной кампании, он будет искать способ решить вопросы связанные с международным терроризмом, а также другие, в которых имеется взаимная заинтересованность. Похоже, что Украина будет частью этой задачи. Стабилизация ситуации в Украине хоть и не приоритет, но среди прочих тоже является важной. Если раньше казалось, что эта тема вообще не окажется в повестке, то после разговоров с Путиным и Меркель, а также записи по Маккейну стало понятно, что она уже там появилась", — считает Погребинский.

Также политолог отметил неожиданно благоприятную атмосферу разговора между Путиным и Трампом.

"Насколько возможно сближение позиции по этому вопросу между Путиным и Трампом пока неясно. Важно что атмосфера разговоров между двумя президентами неожиданно была благоприятной. Насколько я понял, мало кто ожидал от Трампа слов о том, что американский народ с симпатией относится к России. Ведь, как известно, американская элита настроена явно не в пользу РФ и ее народа. Это продолжение линии конфликта с истеблишментом. Все-таки многие ожидали, что став президентом, Трамп смягчит свои позиции, будет приближаться к к позиции элит. Но ничего подобного не произошло, более того, в некоторых аспектах он даже смягчил свою позицию", — говорит Погребинский.

Эксперт советует президенту Украины Петру Порошенко попытаться найти способ урегулировать конфликт на Донбассе прежде чем мировые лидеры укажут ему, как действовать.

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"На месте Порошенко и компании я бы очень забеспокоился и стал бы искать способ продвинуть мирное разрешение конфликта на юго-востоке до того, как старшие товарищи укажут ему как действовать. Сейчас же происходит обратное — вместо того, чтобы искать вариант мирного решения или по крайней мере давать какие-то обещания, последние дни Порошенко продолжает гнуть свою военную лини, демонстрирует неготовность выполнять Минские соглашения. Более того, последние дни вооруженные силы Украины активно работают на линии соприкосновения, чтобы занять более удобные позиции — с людскими потерями и т. д", — подытожил Погребинский.