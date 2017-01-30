Шульц обвинил Трампа в попытке расколоть ЕС в вопросе о Brexit

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Президент США Дональд Трамп пытается расколоть Евросоюз в вопросе о Brexit, заявил в понедельник на брифинге выдвинутый правлением Социал-демократической партии Германии кандидат в канцлеры ФРГ на будущих выборах в бундестаг Мартин Шульц. Трансляцию выступления Шульца в прямом эфире вел телеканал N24.

"Европейцы хорошо осведомлены об одном — что, скажем так, уже после решения британцев о выходе из ЕС, так называемом Brexit можно было видеть, что Дональд Трамп, будучи еще избранным президентом, пригласил лидера кампании за Brexit (Найджела) Фараджа одним из первых. Очевидно, уже есть желание расколоть ЕС. Для нас, немцев, это означает разрушение крупнейшего мирового рынка, на котором мы являемся, кажется, третьими по величине экспортерами, на котором экспортируется большинство товаров. Эта политика — политика нападения на Европу, но, совершенно точно, она не в интересах ФРГ", — сказал Шульц.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй в специальной большой речи представила свой план Brexit, согласно которому Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего рынка, из таможенного союза ЕС, а также из-под юрисдикции Европейского суда. Дело о Brexit, которое рассматривал Верховный суд, британские СМИ назвали "крупнейшим конституционным разбирательством" за несколько десятилетий.