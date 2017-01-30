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    Трамп выступил за активизацию урегулирования украинского кризиса – Песков

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (290)

    (обновлено: )1564140
    Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивным, стороны выразили желание решать сложные вопросы через диалог, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

    "Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис. Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы. В данном случае в нашей позиции ничего не изменилось, она достаточно последовательна, она зиждется на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей. И, конечно, в первую очередь, реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова сейчас позиция Кремля в отношении украинского урегулирования и какое мнение по данному вопросу высказывал Дональд Трамп в ходе субботнего телефонного разговора с Путиным.

    Песков подчеркнул, что "именно это может стать залогом успеха", но, добавил, что в этом пока "существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы".

    Телефонный разговор  Путина и Трампа был конструктивным, стороны выразили желание решать сложные вопросы через диалог, добавил Песков.

    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

    "Разговор был хороший, он был конструктивный, и в прикладном плане с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также весьма позитивным с точки зрения, наверное, того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений. Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России, и Путин сказал, что в России абсолютно испытают взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа", — сказал Песков, говоря о телефонном разговоре президентов России и США, который состоялся в субботу.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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