Трамп выступил за активизацию урегулирования украинского кризиса – Песков

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис. Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы. В данном случае в нашей позиции ничего не изменилось, она достаточно последовательна, она зиждется на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей. И, конечно, в первую очередь, реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова сейчас позиция Кремля в отношении украинского урегулирования и какое мнение по данному вопросу высказывал Дональд Трамп в ходе субботнего телефонного разговора с Путиным.

Песков подчеркнул, что "именно это может стать залогом успеха", но, добавил, что в этом пока "существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы".

Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, стороны выразили желание решать сложные вопросы через диалог, добавил Песков.

"Разговор был хороший, он был конструктивный, и в прикладном плане с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также весьма позитивным с точки зрения, наверное, того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений. Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России, и Путин сказал, что в России абсолютно испытают взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа", — сказал Песков, говоря о телефонном разговоре президентов России и США, который состоялся в субботу.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.