Обзор мировых СМИ: Трамп защищает указ, праймериз социалистов во Франции

РИА Новости Украина

Трамп об указе по иммиграции: Это не вопрос религии. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту подписанного ранее иммиграционного указа, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан). О комментариях Трампа и реакции американцев на указ пишут различные американские издания, в том числе Washington Post, Wall Street Journal, USA Today.

"Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране. Существует более 40 различных стран по всему миру, в которых большинство мусульман, которые не затронуты этим указом", – говорится в специальном заявлении Трампа, опубликованном на фоне протестов, проходивших в воскресенье по всей стране, пишет издание Washington Post.

При этом он отметил, что США возобновят выдачу виз после реализации политики в сфере безопасности. Указ Трампа называется "О защите страны от въезда иностранных террористов", однако, как пишет издание Wall Street Journal, с 2001 года в США лишь 11 атак планировались или осуществлялись приезжими из стран, упомянутых в распоряжении.

Праймериз социалистов. В воскресенье во Франции прошел II тур праймериз Социалистической партии. Об этом сообщают ряд западных СМИ, такие как Monde, Figaro, Parisien, Point.

Мануэль Вальс, который в начале декабря покинул пост премьер-министра Франции, чтобы принять участие в праймериз правящей Социалистической партии, потерпел на них поражение. Как и в I туре, победу одержал бывший член правительства Вальса — экс-министр образования Бенуа Амон.

Тем не менее, Monde назвал победу Амона на праймериз "неожиданной". Эксперты отмечают, что итоги голосования показали недовольство населения результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды. Вальс, выступая после праймериз, сказал, что "поражения являются составляющей политической жизни".

Starbucks протянет руку помощи беженцам. Компания Starbucks сообщила о намерении нанять на работу около десяти тысяч беженцев в 75 странах в течение ближайших пяти лет.

Как пишет издание Hill, решение принято на фоне указа президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд. Отмечается, что компания готовит ряд проектов также в ответ на заявления Трампа о построении стены на границе с Мексикой и намерении упразднить реформу здравоохранения, введенную бывшим президентом США Бараком Обамой.

По словам генерального директора компании, первыми на работу будут наняты беженцы в США, помогавшие американской армии. Как сообщают Hill, Financial Times, действия Трампа осудили еще ряд мировых компаний, таких как Google, Apple, Facebook и Lyft.

Первый погибший в боевых действиях военный при Трампе. Американский спецназовец погиб во время операции, проводившейся в Йемене против террористической группировки "Аль-Каида". Кроме того, во время операций, проходивших в выходные, три "морских котика" получили ранения.

Спецназовец стал первым американским военным, погибшим во время боевых действий с момента вступления Дональда Трампа на должность президента США 20 января, когда состоялась инаугурация. Об этом пишут издание Washington Post, Financial Times, Daily Mail, New York Times.

Наземная операция, как пишет издание WP, планировалась в течение нескольких месяцев, и была санкционирована уже Трампом, который обещал организовать более интенсивную кампанию по борьбе с террористами.

По данным издания Washington Post, военный погиб во время перестрелки с боевиками. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что во время операции были ликвидированы 14 боевиков. Сам президент назвал рейд "успешным" и привел к получению важной информации. При этом СМИ сообщали о погибших во время спецоперации США мирных жителях.

Атаки на иностранные посольства. Власти Марокко задержали боевиков, готовивших нападения на иностранные диппредставительства и туристические достопримечательности.

Широкомасштабная антитеррористическая операция в нескольких городах Марокко прошла в пятницу, в ходе которой силы безопасности задержали семь человек. Как пишет Monde, целью террористов также могли стать госчиновники, а также помощь в организации и проведении нападений марокканским террористам.

Отмечается, что один из задержанных называл себя "эмиром" и планировал организовать отделение ИГ в Марокко.