Brexit и Трамп – главные вызовы единству Евросоюза

РИА Новости Украина

Лидеры семи европейских стран Средиземноморья на встрече в Лиссабоне призвали к дальнейшей интеграции в рамках союза – уже в составе 27 стран после предстоящего официального выхода Великобритании из ЕС. К такому выводу они пришли на неформальной встрече в столице Португалии, которая также участвует в группе, неформально называющаяся Club Med, несмотря на то, что ее берега не омывает Средиземное море.

Подобные саммиты на уровне глав государств и правительств проходят лишь во второй раз. Впервые лидеры собрались в сентябре прошлого года в Афинах, однако, судя по всему, такие встречи станут традицией – на саммите в Лиссабоне договорились провести следующий саммит в апреле в Мадриде, сообщают РИА Новости.

В португальской столице о перспективах Евросоюза говорили семь глав государств и правительств — премьер Португалии Антониу Кошта, президент Франции Франсуа Олланд, премьеры Италии и Испании Паоло Джентилони и Мариано Рахой, их греческий и мальтийский коллеги Алексис Ципрас и Джозеф Мускат, а также президент Кипра Никос Анастасиадис. РИА Новости | Перейти в фотобанк Эффект Brexit. Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

На пресс-конференции по итогам саммита лидеры средиземноморских стран высказались за дальнейшую интеграцию на европейском пространстве – в области борьбы с терроризмом, решения проблемы мигрантов и беженцев, а также экономики — несмотря на то, что после официального выхода Великобритании из ЕС, это придется делать в составе 27 государств.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, говорится о необходимости "дать общий ответ на новые вызовы в области безопасности и обороны". Самой эффективной мерой в борьбе с терроризмом в Европе лидеры считают недопущение дальнейшей радикализации молодежи в странах ЕС. С этим можно бороться, по их мнению, путем решения проблем бедности и безработицы, социальной изоляции этой категории населения.

Кроме того, они заявили о "необходимости проведения реформы экономического и валютного союзов", а также укрепить зону евро.

С самым резким заявлением выступил французский президент Франсуа Олланд, который обрушился с критикой на своего американского коллегу Дональда Трампа, заявившего накануне после встречи с британским премьером Терезой Мэй, что Brexit будет "замечательной вещью" для Великобритании. REUTERS Toby Melville Последствия жесткого Brexit для ЕС

"Когда от президента США звучат подобные заявление о Европе, когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, думаю, мы должны ответить", — заявил Олланд на итоговой пресс-конференции. По его словам, страны Европы должны вести с Вашингтоном "жесткий диалог".

Кроме того, французский президент призвал европейские страны ответить на протекционистские меры Трампа, которые могут дестабилизировать экономики не только стран, входящих в ЕС, но и других государств, а также на отказ США принимать беженцев. "Мы должны утвердить наши позиции и затем вступить в жесткий диалог", — отметил французский президент. "В европейском гене нет протекционизма", — считает французский лидер.

О необходимости дальнейшей интеграции, в том числе экономической, заявил и испанский премьер Мариано Рахой. "Мы должны продвигаться к единству и интеграции. Приоритеты на ближайшее время, без сомнения, — проблемы беженцев, миграция по экономическим причинам, борьба с терроризмом, политика в области обороны, внешняя политика, экономический рост, а также борьба с безработицей. Мы будем бороться за экономическую политику, которая даст нам возможность решать в том числе такие проблемы как безработица среди молодежи, а также развивать общую торговую политику", — сказал Рахой.

По его мнению, "свободная торговля, без сомнения, способствует экономическому росту, богатству, благосостоянию, созданию рабочих мест, борьбе с бедностью". "Мы хотим продвигаться в развитии внутреннего европейского рынка. Европа должны выступать с единых позиций. Надо продвигаться дальше в развитии единого рынка, начинать говорить о едином налогообложении, способствовать дальнейшему объединению всех стран. Это даст уверенность 27 государствам", — заверил испанский премьер.

К более глубокой экономической интеграции призвал и глава португальского кабинета Антониу Кошта, который выступает за введение единой системы налогообложения в странах ЕС и координацию бюджетной политики внутри союза. REUTERS Neil Hall Плюсы и минусы "жесткого" Brexit и выхода из единого рынка ЕС

О проблеме роста популистских настроений и движений в некоторых странах Евросоюза говорил президент Кипра Никос Анастасиадис. "Надо восстановить достоинство Европы. Сегодня растут популистские движения и идет радикализация. Лучшим рецептом для борьбы с ними будет восстановить достоинство, принять конкретные меры по борьбе с безработицей, для роста инвестиций, усиления безопасности, по строительству Европы, которая нас достойна, о которой мы мечтали", — сказал президент Кипра.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что юг Европы не может быть и не является "бедным родственником" остальной Европы. "Наоборот, вся Европа нуждается в европейском юге, в социальном единстве, в том, чтобы вновь обрести свое социальное лицо. Европе необходимо также найти решение миграционного кризиса в рамках ее европейских ценностей. Европе нужен европейский юг для того, чтобы усилить свою роль в поддержании мира и стабильности в регионе", — заявил Ципрас.

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О необходимости сохранения европейских ценностей в меняющемся мире напомнил и итальянский премьер Паоло Джентилони. "Нет необходимости, чтобы 2017 год был годом ожиданий" ЕС, поскольку "мир не будет нас ждать", — сказал глава итальянского кабинета.