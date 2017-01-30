наверх
30.01.201708:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Больше половины американцев не одобряют политику Трампа - опрос

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (731)

    6
    Согласно опросу аналитического агентства Gallup, за первые восемь дней на посту президента Трамп вызвал недовольство у 51% американцев, одобряют политику нового президента США 42% американцев.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Не менее 51% американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Согласно опросу, за первые восемь дней на посту президента Трамп вызвал недовольство у 51% американцев, одобряют политику нового президента США 42% американцев. В опросе участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность составляет 3%.

    Как отмечает газета Hill, бывший президент США Барак Обама, занявший кресло президента в 2009 году, получил 51% неодобрительных отзывов о своей работе только к августу 2011 года.

    В минувшую пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Многотысячные акции протеста против указа о беженцах проходят в воскресенье в городах США. По информации издания New York Times, акции проходили или пройдут на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада в Донбассе
    Донбасс: блокада и пиар
    Дональд Трамп
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке
    "Медицинский Майдан" в Винницкой области
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава