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    Амон одерживает победу на праймериз Соцпартии во Франции

    (обновлено: )28
    Как заявил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле, по результатам с 60% избирательных участков, Бенуа Амон получил 58,65% голосов, а Мануэль Вальс - 41,35%.
    Бенуа Амон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Экс-министр образования Бенуа Амон одерживает победу на праймериз правящей Социалистической партии. Об этом сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.

    Второй тур гражданских праймериз во Франции
    Канал euronews на Youtube
    Второй тур праймериз во Франции

    "Результаты следующие: Бенуа Амон — 58,65%, Мануэль Вальс — 41,35%", — объявил Кле, подчеркнув, что речь идет о результатах с 60% избирательных участков.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

    Голосование во Франции завершилось в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 17.00 (18.00 по Киеву), участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).

    Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%, который, признав поражение, призвал своих избирателей голосовать за Амона. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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