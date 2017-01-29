Амон одерживает победу на праймериз Соцпартии во Франции

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Экс-министр образования Бенуа Амон одерживает победу на праймериз правящей Социалистической партии. Об этом сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.

"Результаты следующие: Бенуа Амон — 58,65%, Мануэль Вальс — 41,35%", — объявил Кле, подчеркнув, что речь идет о результатах с 60% избирательных участков.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Голосование во Франции завершилось в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 17.00 (18.00 по Киеву), участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%, который, признав поражение, призвал своих избирателей голосовать за Амона. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.