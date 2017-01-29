Во Франции проходит второй тур праймериз социалистов

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Во Франции проходит в воскресенье голосование во втором туре праймериз правящей Социалистической партии. Избиратели решают, кто будет представлять социалистов на предстоящих президентских выборах.

Около 7,5 тысячи участков для голосования начали работу в 09.00 по местному времени. Голосование продолжится до 19.00, имя кандидата в президенты станет известно в тот же вечер. Принять участие в выборах может любой зарегистрированный избиратель страны: для этого достаточно подписать хартию социалистов и заплатить один евро — сборы пойдут на погашение организационных расходов.

Борьбу за возможность баллотироваться от Соцпартии ведут экс-премьер Мануэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон, при этом второй выступает в роли фаворита.

Читайте также: Вещи под своими именами: война в Донбассе и миллиардные доходы

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Признав поражение в первом туре выборов, Монтебур призвал своих избирателей отдать предпочтение Амону, с которым у него гораздо больше общего: оба представляют левое крыло Соцпартии, тогда как Вальс — представитель ее либерального течения.

Кроме того, по итогам прошедших в среду публичных дебатов финалистов 60% телезрителей назвали более убедительным Амона, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Elabe, проведенного по заказу информационного телеканала BFMTV.

Между тем, согласно опросам общественного мнения, кандидат от Социалистической партии может стать только пятым на предстоящих выборах главы государства, пропустив вперед как представителей правого фланга — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представителя "Республиканцев", экс-премьера Франсуа Фийона, так и двух кандидатов левой альтернативы — бывшего министра экономики Эммануэля Макрона и евродепутата Жан-Люка Меланшона.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.