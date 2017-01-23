Сенсация по-французски. Неожиданные итоги праймериз социалистов

Даниил Низамутдинов, специально для РИА Новости Украина, Париж (Франция)

Согласно предварительным данным (80% участков), Амон получает 36,2% голосов, Вальс – 31,2%. Бывший министр экономики Арно Монтебур оказался третьим – 17,6%.

Бывший министр образования Венсан Пейон набирает 6,8%, вице-спикер Национального собрания (нижняя палата парламента), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи – 3,8%, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель – 2,0%, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас – 1,0%.

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Мы ждем перемен

Первичные выборы прошли при невысокой явке избирателей, которая составит около 1,7-1,9 миллиона. В 2011 году в первом туре праймериз Соцпартии приняли участие 2,7 миллиона человек, в прошедшем в конце ноября 2015 года первом туре праймериз крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" и ее сторонников — 4,3 миллиона.

Кампания получилась скоротечной, три серии дебатов были проведены в короткий период с 12 по 19 января. После первых двух дебатов наиболее убедительным, по данным опроса компании Elabe, был Монтебур, после финальной дискуссии телезрители отдали предпочтение Амону.

Сразу после объявления первых итогов голосования Монтебур заявил, что во втором туре проголосует за Амона и призвал своих сторонников сделать то же самое. По его словам, результаты праймериз свидетельствуют о неприятии французами политики, которую проводило правительство Вальса и президента Франсуа Олланда. Он отметил, что до выхода из правительства они вместе с Амоном боролись с проведением кабмином либеральной политики, и вместе продолжали борьбу после.

Амон поблагодарил Монтебура за поддержку, заявив, что их многое объединяет и что их соперничество никогда не было для него противостоянием. Он согласился с тем, что французы недовольны текущим положением дел в Соцпартии, что необходимо ее обновление и перемены.

"Нужно покончить со старыми методами, старые решения более не работают", – сказал политик.

Ничего не решено

В свою очередь Вальс заявил, что перед вторым туром "ничего не решено". Экс-премьер подчеркнул, что с настоящего момента начинается новая кампания, и что он будет рад противостоять Амону.

"Избирателям предстоит сделать явный выбор между очевидным поражением и возможной победой, между невыполнимыми обещаниями и ответственными левыми", – сказал Вальс в своем выступлении.

Вероятно, многое будет зависеть от исхода очного противостояния Вальса и Амона в ходе публичных дебатов, которые пройдут 26 января. Между тем, положение социалистов останется крайне неопределенным и после второго тура праймериз, когда определится имя их кандидата. Дело в том, что левый фланг на выборах будут представлять и другие претенденты, и представитель Соцпартии может оказаться только пятым, далеко за бортом второго тура.

Так, по данным последнего опроса компании Ipsos Sopra, в первом туре президентских выборов кандидат-социалист (Вальс или Амон) может получить лишь 8-9% голосов, тогда как за независимого кандидата, бывшего министра экономики Эммануэля Макрона готовы проголосовать 18-20% избирателей, а за евродепутата Жан-Люка Меланшона — 13-15%. Кандидаты правого фланга — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, могут получить 27% и 25-26% соответственно.

Амон к данным опросов относится спокойно.

"Когда кампания начиналась, предполагалось, что я больше 10% не наберу. Сегодня я оказался первым с 36%. Теперь вы говорите, что даже если выиграю, на выборах я буду только пятым. Посмотрим", – сказал он журналистам.

Без участия Олланда

Интересно, что праймериз проходят без какого-либо участия президента Франсуа Олланда, что стало дополнительным поводом для недовольства представителей Соцпартии. Так, на минувшей неделе Олланд не стал смотреть решающий раунд дебатов претендентов, предпочтя телеэфиру поход в театр.

В воскресенье глава государства не принял участия в голосовании, поскольку отправился с визитом в Чили.

"Что будет в следующий раз? Фигурное катание, кино или футбол?", – задаются вопросом политические комментаторы телеканала BFMTV.

Подобное отношение Олланда многие сочли безответственным, ведь речь идет о его политической семье: в Соцпартии он состоялся как политик, руководил ею на протяжении одиннадцати лет (c 1997 по 2008 год), от нее был избран президентом Франции.

Сам президент 1 декабря заявил, что принял решение не баллотироваться на второй срок, поскольку понимает, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил во Франции". Спустя несколько дней стало известно о выдвижении Вальса, который для участия в праймериз покинул пост председателя правительства.