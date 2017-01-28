Во Франции высказались за решительную политику в отношении РФ

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны Бенуа Амон заявил в интервью радиостанции RTL, что политика в отношении России должна быть более решительной.

"Эта форма отношения и снисхождение по отношению к Владимиру Путину, которые я не понимаю", — сказал Амон. Кандидат отметил, что внешняя политика России – это "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.