наверх
28.01.201707:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Во Франции высказались за решительную политику в отношении РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (284)

    (обновлено: )9
    По словам кандидата в президенты страны Бенуа Амона, внешняя политика России – это "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость".
    Предвыборная встреча Бенуа Амона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны Бенуа Амон заявил в интервью радиостанции RTL, что политика в отношении России должна быть более решительной.

    Барак Обама об антироссийских санкциях. Видео
    Facebook chastime
    Обама о причинах введения санкций против РФ

    "Эта форма отношения и снисхождение по отношению к Владимиру Путину, которые я не понимаю", — сказал Амон. Кандидат отметил, что внешняя политика России – это "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость".

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

    В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Николай Давидюк
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения