Вальс терпит поражение на праймериз во Франции - СМИ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс уступает бывшему министру образования Бенуа Амону во втором туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF, ссылаясь на данные опросов на выходе с участков.

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По данным RTBF, свои голоса за Амона отдали 58-60% участников праймериз.

Первые официальные данные ожидаются в течение ближайших полутора часов.

Голосование во Франции завершилось в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 17.00 (18.00 по Киеву), участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%, который, признав поражение, призвал своих избирателей голосовать за Амона. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.