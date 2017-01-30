Бортник: для мира Украина - это проблема, которую надо решить

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине.

Лидеры держав убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также в субботу Дональд Трамп провел в телефонном режиме пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также президентом Франции Франсуа Олландом.

По словам политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в настоящее время происходит определенная перезагрузка российско-американских отношений и в целом подхода США в внешнеполитическим кризисам.

"Особенно это касается иранского, сирийского и украинского вопросов. Сегодня переговоры лидеров мировых держав, конечно, базовые, стартовые — на них, прежде всего обсуждались контуры разрешения этих кризисов. Наверняка обсуждались рабочие группы по форматам, которые сейчас будут сформированы для выработки конкретных документов. Конечно, плохо, что все эти вопросы обсуждались без Украины. Пока что рано говорить что-то конкретное, но очевидно одно — при новой администрации США Украина и ее кризис перестали быть инструментами борьбы за геополитические интересы. Они стали просто проблемой, которую необходимо разрешить", — считает политолог.

По словам Бортника, сегодняшними приоритетами для Соединенных Штатов стали борьба с ИГИЛ, Иран и экономические отношения с Китаем.

"Украина стала третьестепенной темой, пути решения этой проблемы как раз и обсуждались с Путиным. Что до разговора Трампа с Меркель, то здесь обсуждалась, прежде всего, тема НАТО, торговых отношений между США и Евросоюзом. Сегодня Европа находится в предвыборном периоде. Возможно, Трамп обсудил с Меркель Украину лишь косвенно, вряд ли этому вопросу уделялось достаточное внимание. Украина на повестке дня Меркель и Трампа не является каким-то важным вопросом", — считает Бортник.

Кроме того, Бортник назвал причины визита в Германию президента Украины Петра Порошенко.

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"Сегодня Порошенко пытается понять, что же происходит в мире, понять изменение климата в Европе и США. Скорее всего, будут обсуждаться Минские договоренности, хотя в этом вопросе возможны трудности. Остро стоит и вопрос безвизового режима, торговли. Я думаю, что визитом в Германию Порошенко попытается компенсировать свою выключенность из переговоров России и США", — резюмировал эксперт.