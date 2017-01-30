Порошенко прибыл в Германию на переговоры с Меркель

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прибыл с рабочим визитом в Германию, где проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба украинского лидера.

По информации ведомства, программой визита предусмотрено совместное заявление лидеров Украины и Германии для представителей СМИ. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее сообщил, что Порошенко и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы безопасности, освобождения пленных и возможность более эффективного использования "нормандского формата".

В рамках визита также запланирована встреча Порошенко с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

В "нормандский формат" входят Украина, ФРГ, Франция, Россия, он сформирован для урегулирования конфликта на востоке Украины. Вместе с тем, в последнее время многие сомневаются в эффективности этого формата. Президент РФ Владимир Путин в конце декабря заявил, что "нормандский формат" по Украине не демонстрирует сверхэффективности, но если утратить этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться.