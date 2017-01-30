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    Порошенко прибыл в Германию на переговоры с Меркель

    (обновлено: )13813
    Согласно информации пресс-службы Петра Порошенко, глава государства, кроме встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проведет переговоры с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
    Визит президента Украины Петра Порошенко в Германию
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прибыл с рабочим визитом в Германию, где проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба украинского лидера.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
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    По информации ведомства, программой визита предусмотрено совместное заявление лидеров Украины и Германии для представителей СМИ. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее сообщил, что Порошенко и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы безопасности, освобождения пленных и возможность более эффективного использования "нормандского формата".

    В рамках визита также запланирована встреча Порошенко с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

    В "нормандский формат" входят Украина, ФРГ, Франция, Россия, он сформирован для урегулирования конфликта на востоке Украины. Вместе с тем, в последнее время многие сомневаются в эффективности этого формата. Президент РФ Владимир Путин в конце декабря заявил, что "нормандский формат" по Украине не демонстрирует сверхэффективности, но если утратить этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться.

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