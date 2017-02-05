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    Пенс: США обеспокоены ростом насилия в Донбассе

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (601)

    (обновлено: )54821
    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс в воскресном интервью, в Америке обеспокоены ростом насилия на востоке Украины в последнюю неделю.
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Америка обеспокоена ростом насилия на востоке Украины. Об этом он заявил в воскресном интервью телекомпании АВС.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    "Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины в последнюю неделю", — сказал Пенс.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

    По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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