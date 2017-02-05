Авдеевка, эвакуация: цифры реальные и официальные

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Авдеевке снова открыли огонь. Боевики обстреляли украинских электриков, восстанавливавших линии электропередач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. comments.ua Фотолента. Авдеевка в руинах, людей кормят на улице

Всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке повреждены 114 частных домов, 22 квартиры, 4 частных гаража, а также претерпела разрушений железнодорожная станция. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Что сейчас происходит на востоке нашего государства, в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

Какова сейчас ситуация в Авдеевке?

— Условно спокойной можно назвать ситуацию в Авдеевке сейчас, потому что в течение дня на территорию города боеприпасы какие-либо не прилетали, и, в общем-то, город живет своей жизнью. Здесь появилась вода, хотя говорят, что ее запасов хватит на несколько дней, на 3-4 дня. Здесь по-прежнему ждут возобновления электроподачи, хотя снова были обстреляны бригады ремонтников, которые с двух сторон пытались вновь, третий день подряд уже по достижении договоренности, восстановить электроснабжение города. Но, тем не менее, город живет своей жизнью, он сохраняет те необходимые минимумы для работы всех инфраструктур, которые должны быть: работают магазины, достаточно спокойно в центре Авдеевки. В районе промзоны, там, где расположен частный сектор, ситуация более напряженная — там обстрелы не прекращаются, есть повреждения частных домостроений.

Геннадий Зубко сообщал, что сегодня снаряды попали в жилой дом? Есть пострадавшие?

— Информации о пострадавших нет на данный момент, врачи говорят, что ни раненых, ни погибших к ним не поступало. Да, есть повреждения вот именно в жилмассивах, но это, к сожалению, то, к чему здесь уже люди привыкают. Знаем точно, что две семьи лишились на данный момент своих квартир, они сильно повреждены, но по сравнению с предыдущими днями сегодня, конечно же, гораздо спокойнее и в Авдеевке, и в Донецке, и в других районах области.

Что вы скажете об эвакуации, и почему массово люди не хотят уезжать?

— Авдеевка — это тот город, который больше других пострадал от военных действий, здесь стреляли с самого начала, с того момента, когда начинались бои за Донецкий аэропорт. Какая-то часть людей уехала тогда еще. Остались, в основном, пенсионеры и те люди, которые работают на Авдеевском коксохиме, которые принципиально решились не уезжать. Естественно, что за это время они не изменили своих позиций, потому что они переживали и гораздо более жесткие ситуации, чем происходят сейчас. Но официальные данные, что 230 человек вывезено, немного не соответствуют действительности, потому что у людей есть свои схемы, люди знают, когда и куда вывозить своих родственников, в первую очередь, детей и стариков. Они вывозят их самостоятельно. Вывозят в другие места, вывозят к своим знакомым, своим родственникам. Я знаю очень многих авдеевцев, у которых семьи переехали в Днепропетровск, в Харьков, Киев, но перевозят они их на время, и очень надеются, что в ближайшее время ситуация изменится и жизнь возобновится в условно мирном понятии, к которому здесь привыкли. Поэтому мы знаем точно, что Авдеевка потеряла 40% своего населения за эти два года — там из 30 с лишним тысяч осталось максимум 20. Тем не менее, город продолжает жить.

Как местная власть реагирует на ту чрезвычайную ситуацию, которая сейчас образовалась в городе?

— Местная власть делает все, что может в этой ситуации. Главное для них — это поддержать инфраструктуру, жизнеспособность города, и во многом они зависимы действительно от Авдеевского коксохимзавода, поскольку если он прекратит работу, то не будет тепла, потому что город полностью зависим в энергоснабжении, в теплоснабжении от завода, и вот тогда ситуация будет уже действительно критической. Сейчас есть внутренние ресурсы у завода, и они умудряются как-то поддерживать жизнеспособность всего города. Есть надежда на то, что все-таки завтра электроснабжение возобновиться, тогда ситуация немножко выровняется.

Стало известно, что в городе организовали строительные бригады. Кто эти люди, что они строят? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

— Это общественная организация, это инициатива, которая направлена на то, чтобы пытаться восстановить те потери боевые в домах, закрыть дырки, как тут говорят. Люди сюда приходят по собственному желанию и делают все, что могут. Это большое дело, и город живет и во многом благодаря этой инициативе также.

Хватает ли лекарств в аптеках, есть продукты в магазинах?

— И лекарств в аптеках, и продуктов в магазинах хватает, и очень много помогает, что гуманитарная помощь прибывает. В первую очередь в моральном плане это помогает людям: они видят, что о них заботятся, о них не забывают, и их это поддерживает. Даже неважно, что привозят, главное, что привозят, главное, что помогают.

Как можно охарактеризовать в целом ситуацию в зоне проведения АТО сегодня?

— На сегодня она все-таки стала немножко спокойнее, чем была в прошлые дни. Безусловно, обстрелы не прекращаются, безусловно, ситуация напряженная, но, тем не менее, нет вот этого кризисного состояния, которое было, когда ожидали очень мощных боевых действий, и говорили об этом, боялись, и люди находились в состоянии близком к панике. Вот сейчас немножко успокоились, и надеюсь на то, что все-таки вот те договоренности минские, которые были достигнуты, они до завтрашнего дня вступят в действие и все-таки режим тишины наступит, и, по крайней мере, перестанут стрелять. Кроме Авдеевки, мы знаем то, что у нас очень напряженная ситуация в южном направлении, мы знаем, что обстреляли Сартану под Мариуполем, Марьинка обстреляна была, вновь неспокойно и под Красногоровкой, под Горловкой. Горловка, кстати, обесточена на данный момент, неподконтрольная нам сейчас. Да, ситуация очень сложная, но по сравнению с прошлыми днями, все-таки какой-то позитивный сдвиг есть и есть надежда на то, что вот это движение в нужном направлении продолжится.

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Ранее спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире ГС сообщал, что в Авдеевке до сих пор нет ни воды, ни света, а местные власти уже разработали план эвакуации жителей.