Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Донбасс в огне

В воскресенье, 29 января, ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Донецк, Авдеевку, Марьинку, Макеевку, Ясиноватую накрыла волна мощных обстрелов. В некоторых районах из-за продолжающихся боев нарушено газоснабжение, отсутствуют свет, вода и отопление. Не обошлось без жертв среди мирных жителей. Тем временем стороны конфликта лишь обмениваются взаимными обвинениями.

По мнению политэксперта Костя Бондаренко, украинская власть оказалась среди тех, кто получил несомненную выгоду от обострения на юго-востоке. "Если задаться вопросом, кому было выгодно произошедшее в Авдеевке, то как бы цинично это ни звучало, одними из выгодополучателей являются и украинские власти. Очевидно, что ситуацию, сложившуюся вокруг событий в Авдеевке, они будут использовать в своих интересах. Это то, к чему будет апеллировать Порошенко в свете сохранения санкций и выполнения минских договоренностей", — считает он.

Телефонный разговор Порошенко и Трампа

В субботу, 4 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации в Донбассе и дальнейшему сотрудничеству, а также возможность встречи в ближайшее время. Трамп в ходе телефонного разговора заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине. "Позиция администрации Трампа, если я хоть чуть-чуть понимаю, как у них там все закручивается, будет выглядеть где-то так: "Слушайте, разбирайтесь сами. Разбирайтесь с вашими таракашками сами". И останемся мы один на один с головной болью Евросоюза, который не знает, что с нами делать — абсолютно точно. Денег у них для нас нет", — прогнозирует политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Эпопея с лекарствами

Реформаторские нововведения Минздрава пока сложно назвать успешными. Обещанное с 1 февраля введение госрегулирования цен на лекарства отложили до 1 апреля. Причиной переноса стало обращение к правительству сразу нескольких фармацевтических компаний с просьбой дать отсрочку. Сперва реформа должна была коснуться препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы. Однако фармацевты забили тревогу, что из-за госрегулирования цен многие препараты могут пропасть из аптек, поскольку их будет просто невыгодно поставлять в Украину. По словам гендиректора киевского КП "Фармация" Руслана Светлого, аптечные сети не будут брать на реализацию лекарства, закупочная цена которых выше референтной, и такая правительственная инициатива снижения цен, что хуже всего, — может привести к прерыванию лечения пациентов с хроническими заболеваниями.

Порошенко о НАТО

Президент Петр Порошенко намерен провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в четверг, 2 февраля, в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost. Однако, как напоминает политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, Украину — страну с неурегулированными конфликтами — в НАТО никто не ждет, а "такие заявления — политическая трескотня, рассчитанная на электорат". "Дело в том, что очевидно в воздухе пахнет досрочными парламентскими выборами, и президент (Порошенко — Ред.) готовится заходить на второй срок на выборах 2019 года, это тоже совершенно очевидно, он начал подготовку. А такого рода заявления о проведении референдума о вступлении в НАТО — то есть, туда, куда нас не ждут, туда, куда нас принимать не собираются… Такие заявления — это яркий образец политической трескотни. То есть, красивая фаза, работа на свой электорат, но в стиле Остапа Бендера, помните, как он живописал Нью-Васюки. И президент Украины действует, увы, в таком же ключе", — считает политолог.

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Ж/д блокада Донбасса продолжается

География железнодорожной блокады расширилась. В четверг, 2 февраля, экс-бойцы АТО при поддержке нескольких народных депутатов заблокировали железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области. "Я не думаю, что блокада продлится достаточно (долго), потому что подобные вещи без государственной поддержки серьезно длиться не могут. А похоже, что государство не готово к этой поддержке — она (блокада) будет только во вред самому государству. Что-то перекрыть — ну перекроют, перестанут поставлять уголь. И тогда у нас начнутся веерные отключения света — это как раз может быть той искрой, которая свалит этот режим вообще. Поэтому я думаю, это долго не продлится", — заявил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Рост цен по всем фронтам

Февраль в Украине ознаменовался ростом тарифов по всем фронтам. Вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысили тарифы на электроэнергию. Рост цен на электричество стал причиной повышения тарифов на воду. Взлетели цены и на проезд в "Укрзализныце".

В то же время исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко обращает внимание на то, что стоимость коммунальных платежей в структуре американской семьи со средним доходом гораздо ниже, чем в Украине, как и номинальная стоимость таких услуг. "…встречался со своим старым другом, который живет в Вашингтоне. У него дом площадью 250 кв. м. В самый холодный месяц – например, в прошлом декабре, он истратил на отопление и подогрев горячей воды $140. На горячую воду ушло $25 из этой суммы. Таким образом, стоимость отопления 1 кв. м его жилья составила 12,5 грн. Это в 2,6 раза меньше, чем тот тариф, который применяется в Украине", – рассказал Устенко.

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Молитвенный завтрак Трампа

В первый четверг февраля в США традиционно состоялся Национальный молитвенный завтрак. Целая делегация украинских политиков отправилась на это официальное мероприятие. Поехала в США и главный конкурент президента Петра Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а перед отъездом намекнула: пора бы в Украине провести досрочные выборы. Перед отбытием за океан Тимошенко сообщила журналистам, что планирует донести до истеблишмента США мысль "о невозможности снятия санкций с Россией до тех пор, пока в Украине не будет установлен мир и не будет восстановлена территориальная целостность страны". При этом, по ее словам, она едет в США "с предложениями мирного плана урегулирования конфликта на востоке Украины".

Скандал с Зозулей

Нападающий сборной Украины по футболу и испанского "Бетиса" Роман Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды 31 января. Однако фанаты мадридского клуба выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинский форвард придерживается неонацистских взглядов. Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры. Во избежание серьезных неприятностей боссы клуба решили пойти на беспрецедентное решение – в тот же день вернуть футболиста-патриота обратно, в прежний клуб Зозули, севильский "Бетис".

Сам футболист обвинения категорически отвергает и даже обратился к фанатам с открытым письмом. "Пока что будущее футболиста-патриота весьма туманно. Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, но в том, что ответ будет положительным, есть серьезные сомнения", — пишет Николай Лаврентьев.

В Польше поставили под вопрос отношения с Украиной

В понедельник, 30 января, лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что будущее польско-украинских отношений зависит от позиции Киева по историческим вопросам. "До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА, на традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – отметил Качиньский.

По мнению экс-депутата Сейма, политолога Анджея Запаловского, переломным моментом в польско-украинских отношениях стал запрет на въезд в Украину мэра города Перемышль.

"Необходимо напомнить, что мэр Перемышля напрямую связан со спикером Сейма Мареком Кухчиньским, который является одним из самых важных людей в окружении Качиньского….Украинская сторона, прежде всего, это националистические силы, но также и нынешние власти, которые в значительной степени конъюнктурно, но все же базируются на основе украинского национализма, идут по пути конфронтации не только с Россией, но и с Польшей и Венгрией. Это намерение Украины вернуться к программе национализма, существовавшего 70-80 лет назад, просто сумасшествие! PiS, похоже, наконец, начинает понимать, что этот путь ведет в никуда", - добавил он.

Безвиз для Грузии

В четверг, 2 февраля, Европарламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии, проект поддержали 553 евродепутата. Докладчик ЕП по визовой либерализации для Грузии Мария Габриэль заявила, что граждане этой страны с конца марта смогут посещать страны ЕС без виз. "Эту новость, безусловно, единодушно все восприняли в обществе позитивно, потому что очень давно ждали. Эти сроки откладывались, хотя Грузия выполнила все обязательства, взятые по ассоциированному соглашению. Конечно, надежды очень большие в обществе: это и активизация бизнеса с европейскими партнерами, это расширение и укрепление культурных и гуманитарных связей, образования и, конечно же, возможность путешествовать и ездить в европейские страны. Хотя некоторые аналитики не советуют спешить с ликованием. Они говорят, что нужно дождаться уже полномасштабного введения этого безвизового режима и посмотреть, что это реально даст — то ли пойдет отток рабочей силы, то ли, действительно, бизнес даст КПД высокий", — рассказал корреспондент из Грузии Дали Садатиерашвили.