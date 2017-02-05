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    Общество

    Из Авдеевки эвакуированы 266 человек

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (596)

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    По данным ГСЧС, всего из Авдеевки эвакуировано 266 человек, их них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию.
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. По состоянию утро воскресенья из Авдеевки эвакуировано 266 человек, из которых 124 ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото
    Акция в поддержку жителей Авдеевки на Майдане

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    "Из Авдеевки эвакуировано 266 человек, их них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. На протяжении суток — 22 человека, их них 10 детей. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию. Их них 16 детей", —  говорится в сообщении. 

    Также спасатели отмечают, что к восстановительным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники. 

    По данным ГСЧС, тепло в дома жителей Авдеевки подается централизовано за счет теплоэнергоцентрали Авдеевкого коксохимического завода. "Температура теплоносителя в сети — 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха +18 — 20 градусов", — сообщают в ведомстве.

    При этом в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечается, что централизованное водоснабжение города продолжает осуществляться по графику из имеющегося резерва. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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