Жители Авдеевки эвакуируются самостоятельно - спецкор

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке снова открыли огонь. Ополченцы обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко. Всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке повреждены 114 частных дома, 22 квартиры, 4 частных гаража, а также претерпела разрушений железнодорожная станция. Об этом сообщил на своей странице Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Корреспондент "КП" в Украине", который следит за ситуацией в регионе, Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал об эвакуации из города.

"Какая-то часть людей уехала тогда и еще и в общем-то они навсегда покинули свои постоянные места проживания. Остались, в основном, пенсионеры и те люди, которые работают на коксохиме Авдеевском, градообразующем предприятии, которые принципиально решили не уезжать. Естественно, что за это время они не изменили своих позиций, потому что они переживали и гораздо более жесткие ситуации, чем происходят сейчас, и в общем свою позицию они не меняют. Но, собственно, те данные, которые официально заявляются — 200 с чем-то, 214, 230 человек вывезенных — они немного не соответствуют действительности, потому что у людей есть свои схемы, люди знают, когда и куда вывозить своих родственников, в первую очередь, детей и стариков. Они вывозят их самостоятельно. Вывозят в другие места, вывозят к своим знакомым, своим родственникам. Я знаю очень многих авдеевцев, у которых семьи переехали в Днепропетровск, в Харьков, Киев, но перевозят они их на время, они знают, что это на время, они знают, что это неделя, две-три, они очень надеются на то, что в ближайшее время ситуация изменится и жизнь возобновится в условно мирном понятии, к которому здесь привыкли", — сообщает спецкор.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.