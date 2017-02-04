Акция в поддержку жителей Авдеевки на Майдане

В субботу, 4 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку жителей Авдеевки под названием #SaveAvdiivka. Именно такой тег запустили в соцсетях накануне в поддержку жителей города, который обстреливается уже почти неделю.

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"Это акция за мир. Мы не могли оставаться в стороне. Надо постоянно об этом говорить", — рассказали организаторы акции.

Цель акции — "постоянно держать под вниманием" события в городе. Участники флешмоба создали на Майдане своеобразную стену, к которой прикрепили плакаты с призывами SaveAvdiivka, цифрами погибших военных и гражданских в Донбассе, передают "Украинские новости".