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    Фотоленты

    Акция в поддержку жителей Авдеевки на Майдане

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (585)

    (обновлено: )34706
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в Киеве
    Украинское фото

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    В субботу, 4 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку жителей Авдеевки под названием #SaveAvdiivka. Именно такой тег запустили в соцсетях накануне в поддержку жителей города, который обстреливается уже почти неделю.

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    "Это акция за мир. Мы не могли оставаться в стороне. Надо постоянно об этом говорить", — рассказали организаторы акции.

    Цель акции — "постоянно держать под вниманием" события в городе. Участники флешмоба создали на Майдане своеобразную стену, к которой прикрепили плакаты с призывами SaveAvdiivka, цифрами погибших военных и гражданских в Донбассе, передают "Украинские новости".

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