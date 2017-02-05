Жебривский: утром в Авдеевке продолжатся ремонтные работы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в СЦКК дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье, 5 февраля, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

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Глава администрации отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня на завтра в Авдеевке. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром (в воскресенье) выйдут на место порыва ЛЭП", — сообщил Жебривский.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.