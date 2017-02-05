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    Жебривский: утром в Авдеевке продолжатся ремонтные работы

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (589)

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    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в субботу получены от российской стороны в СЦКК письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС выйдут на место порыва ЛЭП.
    Ситуация в авдеевской промзоне
    facebook.com/strumkovskij

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в СЦКК дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье, 5 февраля, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    Глава администрации отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

    "Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня на завтра в Авдеевке. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром (в воскресенье) выйдут на место порыва ЛЭП", — сообщил Жебривский.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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