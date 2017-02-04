Воды в Авдеевке хватит на 3-4 дня - глава ВГА

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин заявляет, что воды в городе хватит на 3-4 дня. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Согласно сообщению, по централизованному водопроводу подают по часам раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска. После этого питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что более 260 человек выехали из Авдеевки, где продолжаются обстрелы.